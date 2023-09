Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul CampinArtelor și Sporturilor 2023, organizat de Primaria Campina, a debutat vineri, 1 septembrie, cu o parada cu sute de participanți, de la Casa Tineretului pana pe Bulevardul Culturii. Aici, pe bulevardul atat de drag campinenilor, au fost amenajate standuri la care campionii Campinei și-au…

- La Campina a avut loc vineri seara deschiderea oficiala a Festivalului CampinArtelor și Sporturilor 2023, manifestare care se va desfașura pe parcursul lunii septembrie și care va include foarte multe activitați culturale și sportive. Festivalul a inceput cu o parada la care au participat cateva sute…

- In data de 2 3 septembrie 2023, la Murfatlar se organizeaza "Zilele Orasului Murfatlar Festivalul Viei si Vinului", ce va avea loc in cartierul de Vest, aleea Deversorului. In data de 2 3 septembrie 2023, la Murfatlar se organizeaza "Zilele Orasului Murfatlar Festivalul Viei si Vinului", ce va avea…

- Vineri, 1 septembrie 2023, la Campina va incepe Festivalul CampinArtelor și Sporturilor, eveniment care se va desfașura pana la 1 octombrie 2023 și care va include foarte multe manifestari culturale și sportive. Va fi o adevarata desfașurare de forțe in care sunt implicate, pe langa Primaria Campina,…

- 2 Iulie este prin excelența data uneia dintre cele mai frumoase sarbatori, care are loc la Campina, la Castelul Iulia Hasdeu. Este o sarbatoare inceputa inca din secolul al XIX-lea, de insuși Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a dorit astfel sa-și celebreze cele doua Iulii din viața sa - soția și fiica.…