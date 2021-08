Stiri pe aceeasi tema

- Dupa concertul trupei Vama, cinematograful de arta și concertul Alex Ștefanescu și Arata Arta Band, care au dat startul Festivalului „Buzaul lui Marghiloman”, urmeaza din nou teatru și un alt super concert. Vineri, de la ora 20.00, Urban Impro deschide prima serie serile de teatru de la „Buzaul lui…

- Noi evenimente se anunța pentru buzoienii de toate varstele, in aceasta saptamana. „De luni pana miercuri, incepand cu ora 20:30, ne bucuram de proiecțiile de filme de arta din Gradina Vilei Albatros, in cadrul Festivalului Buzaul lui Marghiloman. De vineri pana duminica, de la ora 20:00, ne bucuram…

- Biletele pentru 130 de spectacole in spații indoor, cu public, alaturi de 79 de reprezentații transmise in mediul online sunt puse in vanzare pentru cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Cei care doresc sa achiziționeze bilete pentru FITS 2021 o pot face…

- SFR 12: Spectacole de teatru, eveniment in memoriam și un program de filme studențești Oana Pellea, pentru prima data la SFR Echipa festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) anunța noutați pentru ediția cu numarul 12, ce va avea loc la Iași in mai puțin de o luna. Astfel, dincolo de selecția de…

- Compania de Teatru „Andirino”, spectacole estivale la Iasi: Regizorul Andrei CIobanu a stat de vorba cu noi in matinal si ne-a prezentat programul din aceasta vara: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/andirino.mp3 FOTO: Compania Andirino

- Dupa lansarea cu succes a filmului Pup-o, ma!, din 2018, in care a jucat și actrița Jojo, incurand, se va lansa Pup-o, ma!2 – Mireasa Nebuna, in care Lora face un rol spectaculos. Cea de-a doua parte a filmului, Pup-o, ma!2 – Mireasa Nebuna, apare in cinematografe, pe 15 august, dar pana atunci, acesta…

- Dupa o pauza fortata de peste o jumatate de an din cauza pandemiei de coronavirus, in capitala Germaniei au loc din nou spectacole de teatru in interior, informeaza DPA. Un proiect-pilot in vederea pregatirii unor viitoare spectacole pe perioada pandemiei s-a desfasurat miercuri seara odata cu premiera…

- Teatrul de Stat Constanta si a redeschis portile cu trei premiere. Directorul general al institutiei, regizorul Erwin Simsensohn, a vorbit la ZIUA LIVE despre stagiunea TSC 2020 2021.Teatrele si salile de spectacole au fost redeschise incepand cu data de 15 mai 2021.Teatrul de Stat Constanta nu si a…