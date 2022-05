Stiri pe aceeasi tema

Tragedia 'Oedip rege' de Sofocle este pusa in scena la Nationalul din Craiova de Declan Donnellan si Nick Ormerod, fondatorii companiei Cheek by Jowl, care monteaza pentru prima data in Romania.

Reprezentantii Ministerului Sanatatii au anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, lansarea proiectului ce vizeaza construirea Spitalului Regional de Urgenta Iasi, potrivit Agerpres. Constructia Spitalului Regional de Urgenta Iasi este, alaturi de SRU Cluj si Craiova, inclusa in Strategia…

Rusia a pierdut aproape 20.000 de militari in timpul invaziei, susțin autoritațile din Ucraina, potrivit mediafax.

Festivalul de film politist Reims Polar, organizat in Franta, a recompensat sambata seara un film kazah despre o luare de ostatici, in cadrul celei de-a doua editii la care au fost premiate, de asemenea, pelicule din Rusia si China, au anuntat organizatorii, informeaza AFP, citat de Agerpres.

Germania a activat miercuri prima faza a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii cu gaze naturale, in contextul in care exista amenintarea opririi livrarilor rusesti, a anuntat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, informeaza AFP.

Guvernul Romaniei a aprobat, sambata, acordarea unui ajutor de stat in cuantum de 43 de milioane de euro pentru compania nationala de transport feroviar CFR Calatori SA, suma fiind alocata pentru a compensa pierderile suferite de companie in perioada crizei sanitare provocata de pandemia de COVID-19,…

Primaria Sectorului 5 anunta, marti, ca a inceput campania de donare de sange pentru ranitii din Ucraina.

Un barbat de 54 de ani din Craiova, care era dat in urmarire internationala de autoritatile din Italia pentru un prejudiciu de 14,6 milioane euro adus statului italian, a fost prins, joi, de politistii doljeni in localitatea de domiciliu si introdus in arestul IPJ Dolj.