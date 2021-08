Echipa Hit List de la Liceul Teoretic „Brancoveanu Voda” din Urlati este castigatoarea marelui premiu al celei de-a sasea editii a Festivalului de Book – Trailere Boovie 2021. Festivalul – concurs Boovie 2021, la care au participat in acest an peste 500 de elevi din 30 de judete ale tarii si din strainatate, s-a desfasurat […] Articolul Festivalul Boovie, in Vrancea/Echipa Hit List de la Liceul ‘Brancoveanu Voda’ din Urlati – castigatoarea marelui premiu apare prima data in Monitorul de Vrancea .