- Constructorul italian a publicat imagini cu o noua ediție speciala adusa modelelor Tipo și Panda. Noua ediție speciala a fost creata in colaborare cu firma producatoare de sisteme GPS Garmin, de unde vine și numele ediției. Astfel, cele doua modele sunt vopsite intr-o culoare verde speciala Foresta,…

- Trupa Snøgg din Slovenia va susține un concert in TimiȘoara, in cadrul turneului de promovare al noului album „Dan, ko je vrag vzel salo”. Formația a aparut in 2013, cu un stil definitoriu de „freeride black metal”, un amestec experimental interesant de muzica intunecata, extrema și stranie. Primele…

- Stejarul plantat de Regele Ferdinand in Piața Libertații din Timișoara, acum aproape un veac, va fi indepartat vineri. Arborele s-a uscat complet dupa ce in 2012 radacinile i-au fost distruse

- Tragedie in aceasta dimineața in Timișoara. O femei de 33 de ani a murit pe loc, asta dupa ce aceasta s-a urcat de pe blocul cu 10 etaje de pe bulevardul Dambovița și s-a aruncat in gol. Alaturi de ea și-a luat și copiii, un baiețel de trei ani și fetița de șase ani. Și baiatul a decedat in ciuda eforturilor…

- Editia a doua a expozitiei „Romania la Jocurile Olimpice”, organizata in perioada 25 martie-10 mai, de Asociatia ESCU, si cu sprijinul Muzeului Sportului, al sportivilor, federatiilor si al colectionarilor, aduce in prim-plan cultura sportiva de performanta in Romania, din interbelic si pana in prezent,…

- Celebra divizie de performanța a lui Mercedes-Benz, AMG, implinește 55 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, constructorul german a lansat ediția speciala Mercedes-AMG G63 Edition 55, care aduce cateva dotari exclusive mașinii de teren. Printre ele se numara culorile. Ediția limitata este disponibila…

- Diskoteka Festival revine la Timisoara in 2022, in perioada 27-29 mai. Acum insa cel mai mare stadion din Timisoara nu mai poate fi folosit din motive de siguranta, astfel ca evenimentul din acest an va avea loc la Muzeul Satului Banatean (Padurea Verde).

- Sambata dupa-amiaza, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CA Oradea, joc din cadrul penultimei etape a sezonului regulat din seria a 10-a a Ligii a III-a. Ocupantele primelor doua locuri in ierarhia seriei au incercat sa ofere un meci de calitate. S-a muncit…