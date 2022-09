Stiri pe aceeasi tema

Festivalul berii Oktoberfest de la Munchen (sudul Germaniei) s-a deschis sambata dupa ce a fost anulat timp de doi ani la rand din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit AFP, informeaz[ Agerpres.

- Festivalul "Zilele Filmului Romanesc" revine si in acest an la Chisinau. Publicul va avea posibilitatea timp de patru zile sa vizioneze cele de mai succes pelicule din ultimul an, produse peste Prut.

- Primaria și Consiliul Local al comunei Zau de Campie, organizeaza duminica, 7 august, Targul Peștelui și Festivalul de Jocuri Populare „Peștișorul de Argint". Evenimentul se afla la a XII-a ediție și are aceeași menire ca de fiecare data, de a aduce bucurie și voie buna in comuna mureșeana. Intr-un…

- In lunga sa cariera, maestrul austriac de origine ungara a dirijat in operele din Viena, Graz, Hamburg si Berlin. A fost director muzical la Staatstheater Braunschweig (centrul Germaniei) din 1988 pana in 1993 si dirijor al Operei Flamande din Antwerpen si Gent din 1992 pana in 1997.

Dirijorul austriac Stefan Soltesz a murit dupa ce s-a prabusit in timpul concertului de la Munchen, a anuntat sambata opera din orasul german, scrie AFP, conform news.ro.

- Cel mai spectaculos festival culinar iși deschide porțile joi, 14 iulie, intr-o locație inedita: Parcul Teatrului Național de Opera și Balet „Oleg Danovski”. Fie ca veniți cu prietenii sau cu familia, va puteți delecta cu o gama larga de preparate. Timp de 4 zile, cele mai bune foodtruck-uri din Romania…

- Simona Gherghe a anunțat in urma cu mai multe zile faptul ca a fost din nou infectata cu Covid-19! Ce-i drept, nu se aștepta sa se contamineze și pentru a doua oara, astfel ca dupa ce a stat in izolare și s-a tratat, a sosit momentul marelui anunț și anume ca testul a ieșit negativ. Iata cand o sa revina…

Presedintele american Joe Biden a sosit in Germania sambata seara pentru a participa la un summit G7, unde urmeaza sa discute cu aliatii sai cu privire la un un front unit in fata Rusiei si la situatia economiei globale, informeaza Agerpres , care preia AFP. Joe Biden a aterizat la Munchen, sudul Germaniei,