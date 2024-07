Festivalul Adrian Păunescu, la mijlocul lui iulie în Craiova Marii artiști ai Cenaclului Flacara iși dau intalnire la Craiova, la mijlocul lunii iulie, in cadrul Festivalului Adrian Paunescu. Festivalul este organizat pe 19 și 20 iulie de: Fundația Culturala Iubirea, Primaria Municipiului Craiova , Consiliul Local și Consiliul Județean Dolj, revista „Flacara lui Adrian Paunescu”. Pe langa evenimentele excepționale de pe afișul fiecarei seri, ediția a X-a de Festival aduce in atenția celor care mai cred in poezie și in folk „Concursul de Muzica Folk”, cu premii in bani, diplome și carți/CD-uri. Pe 19 iulie, de la ora 11.00, va avea loc un concurs. Povestea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

