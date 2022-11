Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii Ștefania Iacob, Cristina Mardare, Catalin Stepa, Adrian Bezna, Florin Thomits, Mihai Napu, Emeric Imre vor susține recitaluri in cadrul Targului Național de Muzica Folk „Vasile Mardare", ediția a VII-a, in zilele de 2 și 3 decembrie, incepand cu ora 19:00, la Casa de Cultura ...

- Joi, 17 Noiembrie, 19:00, Casa de cultura a Studenților, Iași Sunt ritmuri și versuri care au cucerit generații! Decenii la rand muzica folk a fost portavocea sufletului: de dragoste sau de țara, protest social sau politic… A reprezentat un manifest al vieții, o baricada a contemporaneitații! Baricade…

- Sambata, 12 noiembrie 2022, a avut loc la sala de evenimente Romantic din Satu Mare cea de-a XIII-a ediție a Balului Moților in organizarea Societații Avram Iancu. Au onorat cu prezența atat conducerea naționala a Societații Avram Iancu, președinte Tiberiu Groza cat și filiala Beiuș, președinte Viorel…

- Pe 23 octombrie 2022, de la ora 17,00, la Carei va fi …despre eroii romani care și-au aparat țara și despre urmașii lor care le cinstesc memoria! Suntem acasa la noi și avem tot dreptul sa ne iubim neamul și țara! Un spectacol patriotic susținut de romani patrioți pentru ca banii din bugetul local sunt…

- Agitație mare la cabinetul primarului evazionist Kovacs! Andrei Paunescu vine la Carei și va canta cantece patriotice! Ceva de neiertat pentru trupa evazionistului care din 2008 nu a platit niciun impozit sau taxa locala. Reclama pentru spectacolul patriotic e mai mult decat binevenita in condițiile …

- Autoritatile locale au anuntat ca vor organiza 2 concerte pe 15 octombrie 2022 cu ocazia Sarbatorilor Iasului – unul de muzica populara in intervalul orar 13.00-16.00 si un spectacol omagial „Incoronarea Regelui 100” intre orele 19.00 si 23.00. Printre artistii care vor urca pe scena din fata Palatului…

- Un concert extraordinar de muzica folk va avea loc in 22 septembrie 2022, la Zalau, in Amfiteatrul din Parcul Municipal. Mircea Baniciu, Dan Bitman, Marius Bațu și Cristian Buica vor da recital pe scena Amfiteatrului. Evenimentul va incepe la ora 18.00 și este organizat de Casa Municipala de Cultura…

- Primaria Municipiului Adjud și Casa de Cultura ”Tudor Vornicu” organizeaza in perioada 2 – 4 septembrie festivalul „Folk INTRE 2 APE“. Festivalul va avea loc in Piațeta ”Ion Dichiseanu” din municipiu și este dedicat tuturor celor indragostiți de muzica folk. “Week-end muzical in Adjud, cu recitaluri…