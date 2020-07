Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 august, va avea loc la Calugareni o noua ediție a Festivalului Roman ( 8R), eveniment organiat de Centrul de Cercetare a Limesului Roman și Muzeul Județean Mureș. „In acest an motto-ul Festivalului 8R de la Calugareni este: „…In Corpore Sano”. In Epoca Romana, precum și in prezent, menținerea…

- Cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS se intampla in perioada 5 – 9 august, in 9 orașe din țara. Pe langa Alexandria, locul in care a luat naștere inițiativa, anul acesta se adauga pe harta București, Baia Mare, Botoșani, Buzau, Campina, Roman, Sibiu și Timișoara. Contextul…

- De 10 ani, Festivalul Musica Barcensis coloreaza viața culturala din cetațile fortificate ale Țarii Barsei. Concertele și evenimentele festivalului au adus in lunile de vara un suflu nou in bisericile evanghelice din zona Brașovului. Cu un public constant de peste 200 persoane/concert, conceptul festivalului…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 13 – 24 iulie 2020, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș dezinsectia terestra impotriva țanțarilor și capușelor. Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare,…

- In prezent, expresia „relație toxica” este folosita atat de des incat aproape ca orice relație are un conflict mai mare ajunge sa fie etichetata astfel. In cadrul relațiilor toxice, conexiunea și comunicarea dintre parteneri este deficitara sau lipsește, cel puțin unul dintre parteneri are un comportament…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza, maine, la castrul roman din localitatea mureșeana Calugareni, o serie de expoziții pentru a marca Ziua Europeana a Arheologiei. Participanții vor avea ocazia sa afle mai multe despre situl roman, despre tehnicile arheologice moderne, dar și despre obiectele descoperite…

- Prezența zilnica a ploilor torențiale in județ lasa tot mai multe localitați inundate. Daca in localitatea Chiheru de Jos nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a indeparta apa din pivnițe, nu la fel de norocoși au fost cei de la Calugareni. Pompierii militari de la Punctul de lucru Sovata…

- Avand in vedere Decretul Președintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, Decretul nr.240/2020, privind prelungirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, precum și prevederile Legii nr.55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei…