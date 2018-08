Festival național de muzică în Straja Stațiunea montana Straja va gazdui, la finalul acestei saptamani, cea de-a doua ediția a festivalului concurs de muzica “Ursul din Carpați”. Aproape 200 de concurenți din toate zonele țarii sunt așteptați in Straja. Prima zi a festivalului va debuta sambata, 11 august, și va cuprinde concursul pe sectiuni si categorii de varsta. Potrivit organizatorilor, cei mai mici concurenti au varste cuprinse intre 5-6 ani. Cei mai multi dintre concurenti s-au inscris la sectiunea muzica populara si usoara, muzica patriotica, muzica folk, etno, instrumentala, duete si dansuri. Duminica va avea loc… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

