Stiri pe aceeasi tema

- Preparing Stars este un festival internațional, organizat de Școala de Canto ”P.S Academy” din Baia Mare. Acesta este destinat tuturor copiilor și tinerilor cu varste cuprinse intre 5 și 18 ani, din gradinițe, școli, palate sau cluburi ale copiilor de specialitate din țara, dar și din strainatate. …

- Cristalele si pietrele pretioase sunt un simbol al elegantei si al frumusetii naturii. Purtam nestemate ca accesorii si punem cristale, ca decor in locuinta, pentru a ne proteja de energiile negative sau pentru a ne aduce noroc. Unele dintre ele, in schimb, seamana izbitor cu mancarea gatita sau cu…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei in "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com.

- O noua tulpina de virus gripal cu potentialul de a se transforma in pandemie a fost identificata in China de oamenii de stiinta. Tupina a aparut recent si se manifesta la porci, dar poate infecta si oamenii, noteaza BBC.

- O galerie de arta din Paris s-a inspirat din China antica pentru a contribui la respectarea distantarii fizice oferind vizitatorilor palarii cu aripioare, relateaza joi Reuters. Palariile colorate din papier-mache sunt realizate dupa modelul unui astfel de obiect folosit pentru acoperirea…

- Oamenii de știința chinezi au facut un studiu din care rezulta ca persoanele asimptomatice nu transmit coronavirusul la oamenii din jurul lor. Un experiment riscant a fost facut in China, unde 455 de persoane cate au intrat in contact cu un pacient infectat, dar asimptomatic, niciuna nu a luat boala.…

- Cazul unei familii transgender face inconjurul lumii! Esteban Laundrau s-a nascut femeie, dar se identifica barbat, iar Danna Sultana s-a nascut barbat și se identifica femeie. Cei doi urmeaza sa aiba un copil, pe care il poarte in pantece Esteban Landrau.

- In anul 1968 a aparut in China un virus respirator care a provocat o epidemie de gripa la Hong Kong. Este vorba de virusul A (H3N2) și s-a raspandit in intreaga lume, facand inconjurul planetei timp de un an...