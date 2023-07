Festival de plăcinte și merinde la Brașov, în weekend De joi și pana duminica, cetațenii din Brașov și turiștii sunt invitați la Festivalul de Placinte și Merinde, un eveniment gastronomic ce promite sa ofere experiențe culinare autentice. Zeci de comercianți vor prezenta placinte pregatite dupa rețete tradiționale, umplute cu ingrediente de calitate, specifice diferitelor regiuni tradiționale ale Romaniei. Vizitatorii vor putea savura o varietate de delicatese, printre care se numara: placinta olteneasca cu praz și telemea, placinta ardeleneasca cu varza murata, alivenci și poale-n brau moldovenești, invartita, precum și tot felul de placinte –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

