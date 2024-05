Stiri pe aceeasi tema

- Divertino este locul de joaca perfect pentru copilul tau! Aici, micuțul tau are parte de momente unice pe care nu le va uita niciodata. Divertino este locația ideala pentru bucuriile copilariei, dar in același timp, unde distracția și relaxarea sunt litera de lege. Copiii vor descoperi un loc minunat,…

- Perioada de inscriere a candidaților la sesiunea de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. Astfel, cererile tip de inscriere, precum și, dupa caz, consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul…

- Nr. 77 Oradea, 22.04.2024 BULETIN INFORMATIVO pisica blocata intre doua cladiri din Oradea, salvata de pompieri O pisica blocata de cateva zile, intr un spatiu foarte ingust, dintre doua cladiri de pe strada Carasului din Oradea, a fost salvata duminica, de pompierii Detasamentului 1 Oradea. Potrivit…

- Nu mai puțin de noua persoane au fost reținute in urma perchezițiilor efectuate in Oradea și in Bihor, miercuri, in cadrul operațiunii naționale ”Ziua Z”, de procurorii DIICOT și polițiștii antidrog, susținuți de luptatorii de la Acțiuni Speciale, de jandarmi și specialiștii de la Operațiuni Speciale.

- La locul de joaca de la școala primara Kirchmatt din Zug, centrul Elveției, au aparut mai multe vehicule militare. Copiii au intrat in turela și s-au fotografiat cu puști in maini, relateaza Zuger Zeitung și portalul 20minuten.Mai multe vehicule, printre care Duro GMTF, transportor militar blindat echipat…

- Cei mai buni elevi la matematica din județul Cluj au participat, in perioada 22 -24 martie 2024, la Concursul interjudețean de matematica ,,Grigore Moisil” organizat la Oradea, in județul Bihor. La acest concurs participa elevii din loturile județene de matematica din județele Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Copiii de la Școala „Nicolae Balcescu” din Oradea au dat un exemplu de spirit civic cand, la inițiativa Asociației Militarilor rezerviști Sfantul Mare Mucenic Gheorghe Purtatorul de Biruința și a invațatoarelor Ioana Junea și Ioana Aldea, au participat la o acțiune de ecologizare pe malul drept a Crișului…

- Un teren de joaca modern, dotat cu echipamente și accesorii necesare a fost construit in satul Valea Perjei din raionul Cimișlia. Acum copiii din comunitate, dar și cei din localitațile din preajma beneficiaza de un spațiu sigur și confortabil, unde desfașoara diverse activitați fizice și jocuri in…