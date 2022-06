Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand i-a transmis lui Dacian Ciolos, dupa anuntul sau privind plecarea din USR, ca „in momentul in care alegi sa fugi in plina lupta, in momentul in care iti abandonezi toti camarazii de pe front inseamna ca n-ai niciun REPER". „In momentul in care alegi sa fugi in plina…

- Anunțul lui Dacian Cioloș de lansare a unui nou partid a starnit un val de reacții din partea foștilor colegi din USR. Europarlamentarul Dacian Ciolos si-a anuntat marti plecarea din USR și inființarea unui nou proiect politic, alaturi de Dragoș Tudorache, Dragoș Pislaru, Alin Mituta și Ramona Strugariu.…

- Primarul USR al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, l-a acuzat pe Dacian Cioloș ca a „fugit in plina lupta” și ca și-a abandonat colegii de partid.„In momentul in care alegi sa fugi in plina lupta, in momentul in care iți abandonezi toți camarazii de pe front inseamna ca n-ai nici un REPER”,…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos isi anunta plecarea din USR pentru a se alatura unui nou proiect politic. Intr-o postare pe Facebook , fostul presedinte al USR anunta ca i se vor alatura europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragos Pislaru, Alin Mituta si Dragos Tudorache. „Imi este imposibil sa gasesc…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a declarat marți, 31 mai, ca a decis sa plece din USR pentru ca nu a gasit ințelegere in partid dupa ce a devenit liderul USR-PLUS timp de patru luni și considera ca șansele de a reforma actuala formațiune „sunt inexistente”. „Imi este imposibil sa gasesc o formula prin…

- Deputatul USR, Andrei Lupu, susține ca actuala conducere a USR a transformat partidul intr-o ”dictatura”, in care care toate deciziile sunt luate intr-o camera inchisa, iar restul membrilor nu au niciun cuvant de spus. Lupu arata faptul ca Dan Barna, Catalin Drula și Cristian Ghinea țin fraiele partidului…

- Dan Barna și-a anunțat sambata susținerea pentru candidatura lui Catalin Drula la președinția USR, intr-un mesaj postat pe Facebook . Acest anunț a atras duminica un raspuns din partea cantarețului Tudor Chirila, implicat des in acțiuni civice și proteste politice, care i-a reproșat ca nu a renunțat…

- Un consilier judetean PSD Iasi a postat, vineri, pe pagina sa de Facebook un text in care este criticata prezenta vicepresedintelui american Kamala Harris in Romania, in timp ce autoritatile romane sunt catalogate ca "slugi". Mesajul a circulat in cursul serii pe grupurile interne ale PSD Iasi, dar…