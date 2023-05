Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele de baschet ale Liceului Sportiv din Alba Iulia, reprezinta Romania, la Turneul Internațional din Milano. Cu cine joaca Elevele de gimnaziu ale Liceului Sportiv din Alba Iulia, jucatoare de baschet participa la Turneul Internțional de Baschet din Milano. Acestea vor reprezenta Alba Iulia…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit Autoritatii Electorale Permanente am fi astepati 256.875 la urne! Acesta este numarul cetatenilor cu drept de vot din judet, la data de 1 martie, potrivit datelor cuprinse in Registrul electoral, document actualizat lunar in baza actelor de stare si de evidenta a populatiei!…

- Ethnic Love Mix vol. 12, un spectacol marca Remix ID care sarbatorește diversitatea Timișoarei și a Banatului, urmeaza sa fie jucat la Veszprem, oraș care, alaturi de Timișoara și de Elefsina deține anul acesta titlul de Capitala Europeana a Culturii.

- Echipa Romaniei U16 s-a clasat pe locul patru la turneul final al Tennis Europe Winter Cups by Dunlop, gazduit de orașul Marcq-en-Baroeul, din Franța. Competiția a fost caștigata de Cehia, podiumul fiind completat de Germania și Spania. In spatele echipei Romaniei s-au clasat Ungaria, Marea Britanie,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…

- ​In UE au fost produse anul trecut 10,8 milioane de masini, cu mai mult de 3 milioane sub totalul din 2019, anul dinaintea pandemiei. Romania a terminat pe locul sase, in fata Italiei si Ungariei, tara noastra fiind singura din top 10 unde productia a urcat fata de 2019. Dat fiind ca productia din Rusia…