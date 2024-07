Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Bobalna gazduiește duminica, 28 iulie, a doua ediție a „Festivalului Placintei”. Evenimentul organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj (CJCPCT), sub egida Consiliului Județean Cluj, in colaborare cu Primaria și Consiliul Local al comunei Bobalna,…

- Primaria și Consiliul Local al Comunei Raciu, Asociația pentru Dezvoltare si Cultura Mures in parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures, organizeaza in perioada 19-20 iulie 2024, in Municipiul Targu Mures si in comuna Raciu, ediția…

- Asociația Toaca Vaii Gurghiului in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al Comunei Hodac și Centrul Județean pentru Cultura Tradiționala și Educație Artistica Mureș organizeaza luni, 24 iunie, de la ora 13.30, in caminul cultural din localitatea Toaca, evenimentul "Udatul nevestelor la Toaca".…

- Mai multe stații de incarcare electrica, la Cluj-Napoca. Primaria intenționeaza sa majoreze numarul stațiilor de incarcare electrica. Potrivit unui proiect de hotarare ce va fi aprobat saptamana viitoare de Consiliul Local, noi stații de incarcare pentru mașini electrice vor fi amplasate in cartierele…

- Vor fi doua zile de mare sarbatoare la Mosnita Veche, de Sfanta Maria. Timisenii sunt invitati la ruga localitatii din apropierea Timisoarei, acolo unde sunt asteptati cu muzica, joc si multa voie buna. Primaria comunei Moșnița Noua alaturi de Consiliul Local, va invita Ruga din Moșnița Veche, un eveniment…

- Admitere clasa a V-a CNPR, 2024-2025 Pentru anul scolar 2024/2025, este aprobata, in planul de scolarizare, 1 clasa a V-a, cu 26 de locuri. Detalii privind inscrierea in clasa a V-a pentru anul scolar 2024/2025 Inscrierea candidaților pentru clasa a V-a se poate realiza prin: depunerea dosarului de…

- Duminica, 28 aprilie, de Florii, la Caminul Cultural din localitatea Caianu Mic, de la ora 18:00, va avea loc concertul de pricesne ,,PAȘI SPRE INVIERE”. Invitat special: indragita interpreta Paula Seling! Duminica, 28 aprilie, de Florii, Primaria și Consiliul Local Caianu Mic organizeaza un concert…