Stiri pe aceeasi tema

- In acest week-end (30 iunie-1 iulie), brașovenii și turistii sunt asteptati la Sanpetru, unde va avea loc cea de-a VIII-a editie a Festivalului „Ruscuta de primavara”. Festivalul aduce in prim plan zestrea cultural-istorica a comunei Sanpetru. El a devenit o adevarata sarbatoare pentru localnici și…

- Youngr, Superorganism si KillASon sunt cele trei trupe de muzica noua care vor concerta in Piata Mare a Sibiului. Cu milioane de vizualizari de Youtube si show-uri multimedia de exceptie, artistii invitati la festival vor face deliciul celor care se vor afla la Sibiu in weekend-ul 15-17 iunie.

- Festivalul incearca sa prezinte muzica clasica dincolo de cadrele conventionale si sa o aduca mai aproape de oameni. Toate concertele se intampla in locatii surprinzatoare, de la muzee la spatii in aer liber si de la cafenele la terenuri de tenis.

- Editia de festival urban "Femei pe Matasari" din weekendul 1-3 iunie aduce concepte noi, pe langa evenimentele conexe cu istorie. Conferintele "Femei pe Matasari - Prietenii Geniale" propun un concept care promoveaza initiativele cu impact social si proiectele antreprenoriale fondate intre prieteni,…

- Prima editie a festivalului de muzica folk ''Patria'', organizat sub egida Centenarului Marii Uniri, se desfasoara vineri si sambata, la Centrul Cultural ''Reduta'' din Brasov, au anuntat organizatorii Evenimentul reuneste artisti consacrati, care au facut…

- Prima editie a festivalului de muzica folk ''Patria'', organizat sub egida Centenarului Marii Uniri, se va desfasura in perioada 11-12 mai, la Centrul Cultural ''Reduta'' din Brasov, au anuntat luni organizatorii Evenimentul reuneste artisti consacrati,…

- Spectatorii vor avea parte de multe surprize. Alaturi de artist, pe scena vor urca solistele Stela Enache și Marina Florea. „Pentru mine, muzica ușoara romaneasca, din perioada interbelica pana in vremurile copilariei și spre azi, inseamna esența, muzicalitate, mesaj și melodicitate,…

- Festivalul de reconstituire istorica Brasov, organizat de Muzeul Judetean de Istorie Brasov in perioada 9-11 noiembrie 2018, este un eveniment international si va aborda Centenarul Marii Uniri in contextul Centenarului Armistitiului Primului Razboi Mondial. Se va desfasura in perioada 9-11 noiembrie,…