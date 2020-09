Stiri pe aceeasi tema

- Ghinioanele se țin lanț de cantareața de muzica populara Saveta Bogdan. Nu a avut o viața deloc ușoara, a fost inșelata de 80 de ori, i-a murit fratele, iar fiica nu ii face nepoți. Cantareața de muzica populara trece printr-o mare suferința. Drama vieții ei: a fost inșelata de 80 de ori, i-a murit…

- Sunt tineri, frumosi si formeaza un cuplu atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi. Muzica populara i-a unit si acum se pregatesc de nunta mare. Pana atunci insa, Cosmina Adam le-a facut o vizita la vila lor de la Snagov, cantaretei de muzica populara, Roxana Sava si viitorului ei sot, acolo unde…

- Roxana Sava și Razvan Balan au decis sa deschida ușa casei sale echipei Acces Direct! Cei doi formeaza un cuplu frumos pe scena, dar și acasa, acolo unde și-au organizat totul dupa bunul plac!

- Pasim intr-o vila de peste un milion de euro! Este o resedinta de vis a unei indragite cantarete de muzica populara din Sibiu. Pe langa succesul din muzica, artista a avut noroc si in plan sentimental. Este casatorita de aproape 30 de ani cu un barbat care o rasfata cu cadouri scumpe.

- A crescut intr-o familie saraca, iar astazi locuieste intr-un palat. Neta Soare, privighetoarea Olteniei cu chip exotic a primit-o pe Roxana Vasniuc in casa ei de vis. Ocazie cu care si-a spus toate secretele,despre cum si-a vazut artista moartea cu ochii, dar si despre intalnirea cu cel ce avea sa…

- Proiectul de muzica electronica Syamasundara, inițiat de basistul formației timișorene Cargo, Alin Achim pregatește cel de-al treilea material discografic care poarta numele de „Gates of Devotion“. „In urma cu 15 ani, sora mea, Amira, m-a «bombardat» cu piese din muzica electronica, cumva hotarata sa…

- Alfred Ciprian Paroș, solistul trupelor timișorene The Case și Kings Are Overrated, implinește astazi 31 de ani, ocazie cu care – alaturi de ceilalți melomani – ii uram și noi un sincer „La Mulți Ani!” The Case este o formatie de rock alternativ din Timisoara care si-a facut debutul in primavara anului…

- Constantin Enceanu nu se da inapoi de la a fi un artist complet, cu o imagine impecabila, motiv pentru care nu se ferește sa iși cumpere cele mai bune produse de ingrijire. Sau sa fie oare pentru soție? Ramane de vazut.