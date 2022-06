Stiri pe aceeasi tema

Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a recunoscut superioritatea Argentinei in partida disputata miercuri seara pe stadionul Wembley din Londra, avand ca miza trofeul Finalissima, castigata de sud-americani cu scorul de 3-0, in fata a 87.000 de spectatori, conform Agerpres.

Selectionerul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, a laudat, luni, maturitatea fotbalistica a atacantului echipei Paris Saint-Germain, Lionel Messi, pe care il considera acum "un jucator mult mai bun decat era inainte", informeaza agentia EFE, citat de Agerpres.

Emmanuel Macron vrea sa numeasca o femeie la sefia Guvernului si sa opereze o remaniere guvernamentale, dupa ce a obtinut al doilea mandat la sefia statului, anunta secretarul in exercitiu insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune la BFMTV, potrivit news.ro.

Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3), pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.

Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a declarat, intr-un interviu acordat presei din Ucraina, ca antrenorul Mircea Lucescu a luat legatura cu omologul sau de la Manchester City, Pep Guardiola, pentru un meci amical intre cele doua echipe, care sa aiba loc in Anglia, conform news.ro.

Roberto Ayala, unul dintre antrenorii secunzi ai selectionatei de fotbal a Argentinei, a declarat ca nu-si face griji pentru Lionel Messi, care a fost criticat si fluierat de suporterii lui Paris Saint-Germain la meciul de duminica impotriva lui Bordeaux (3-0), scrie presa internationala.

CS Municipal Satu Mare a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad, cu 83-71, sambata, in derby-ul zilei in Liga Nationala de baschet feminin, in timp ce campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe e noul lider, potrivit Agerpres.CS Municipal Satu Mare a obtinut victoria in meciul din etapa a 20-a, al treilea succes…