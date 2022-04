Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in Parlament. La nivelul coalitiei se lucreaza la o formula de modificare a legii…

- Ștefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel and Spa, a caștigat procesul cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, obținand anularea unui proces verbal de constatare și sancționare a contravenției, incheiat in august 2020, prin care in mod nelegal a fost sancționata societatea deținuta de acesta…

- Se cauta 67 de specialisti cu competente digitale avansate si competente de management de proiect integrator in domeniul transformarii digitale Implementarea prevederilor Ordonantei de urgenta adoptate de Guvern sunt necesare pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor asumate in cadrul PNNR Conform…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, dupa sedinta cu sefii institutiilor de verificare si control, ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucrana, incat sa se ajunga la „cresterea nejustificata a pretului la carburanti”. „Statul roman are obligatia…

- Dezastrul provocat de prețurile uriașe la energie a fost provocat, in principal, de specula traderilor, intermediarii care au cumparat energia ieftin și o revand acum cu profituri inimaginabile. Statul roman este cel care a permis acest lucru, prin anularea tuturor condițiilor de intrare pe piața a…

- Romania a pierdut in ultimii 10 ani un milion de oameni. Unii au emigrat, altii au murit, si nu in ultimul rand, s-au nascut prea putini copii. Una dintre cele mai frecvente cauze a ramas infertilitatea care loveste un cuplu din cinci. Putini sunt cei care isi permit o fertilizare in vitro, iar statul…

- Deputatul USR Cristina Rizea a depus, joi, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca procedurile medicale de inseminare artificiala si de fertilizare in vitro vor fi decontate de stat, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele eligibile."Statul…

- Statul roman a gasit solutia prin care sa mai tempereze din avantul pe care distribuitorii de energie si gaze si l-au luat. Consiliul Concurentei analizeaza daca preturile mari din aceasta perioada sunt corecte si daca este necesara supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii sa fie folositi la compensarea…