Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Harvard au publicat studiul anual The Atlas of Economic Complexity, studiu care arata cat de dezvoltata este economia unei țari. Romania se afla pe locul 19 la nivel mondial, dar specialiștii arata faptul ca, pana in 2030 economia țarii noastre se va dezvolta și mai mult, ajungand…

- Municipiul Suceava va gazdui anul viitor o Gala de kickboxing care se dorește a fi unica la nivel național dar și mondial. Primele informații au fost oferite astazi intr-o conferința de presa organizata la Muzeul Național al Bucovinei de Gabriel Georgescu, președintele companiei Colloseum Tournement,…

- Cuvantul „wordle” se afla pe primul loc ca fiind cel mai cautat termen Google la nivel global și in SUA in 2022, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Infectiile de origine bacteriana reprezinta a doua cauza de deces la nivel mondial, dupa problemele cardiace, releva un studiu foarte amplu publicat marti, conform caruia stafilococul auriu si pneumococul se numara printre cele mai mortale bacterii, transmite AFP.

- Potrivit unui studiu publicat marți, infecțiile bacteriene reprezinta a doua cea mai frecventa cauza de deces in lume. Stafilococul auriu și pneumococul sunt menționate ca fiind cele mai letale bacterii. Infecțiile bacteriene sunt a doua cauza principala de deces la nivel mondial, dupa bolile de inima,…

- Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- E pe cale sa vina o foamete fara precedent! Cel puțin asta susțin prin declarații care mai de care mai șocante și panicarde majoritatea liderilor occidentali. Mai mult decat atat, in ultimul raport al ONU se arata ca „Foametea la nivel mondial s-a accentuat din nou anul trecut, dupa ce a crescut in…

- Primul numar 1 din istoria ATP, Ilie Nastase, a declarat vineri, 21 octombrie, ca Simona Halep este singura care poate lamuri acuzațiile de dopaj. „Nu am ce sa vorbesc despre acesta situație pentru ca eu nu știu absolut nimic. Simona este singura in masura sa elucideze cea ce s-a intamplat. Nu pot sa…