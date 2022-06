Stiri pe aceeasi tema

- Pana recent, mașinile electrice iși pierdeau foarte repede din valoare, mai ales in primii trei ani de exploatare, fața de mașiile clasice. Iar asta din cauza ca erau considerate o alegere de nișa și existau destule ingrijorari cu privire la cat timp...

- Viitor electric pentru fabrica Ford din Romania. Trei noi modele Ford electrice vor intra in producție de anul viitor Uzina Ford din Craiova se pregateste sa lanseze in 2023, respectiv 2024, productia a trei noi modele: Ford Transit Courier si Ford Tourneo Courier (ambele produse in variante electrice…

- Bloomberg a relatat vineri ca Renault ar putea lua in considerare reducerea participatiei sale la Nissan, ca parte a planurilor de separare a afacerii sale de vehicule electrice. Producatorul francez de masini a continuat cu planurile de a-si separa afacerile cu masini electrice si cele cu motoare cu…

- Mașinile electrice au inceput sa se vanda din ce in ce mai mult in ultimii ani. Chiar daca acestea aduc beneficii, precum emisii zero și performanțe mai bune, foarte mulți ezita sa-și cumpere astfel de mașini din cauza timpilor de incarcare la o priza normala și, in unele cazuri, autonomie scazuta in…

- Pana anul trecut, BMW a deținut supremația in categoria mașinilor premium vandute in Statele Unite, cand a fost batut, pentru prima data, de catre Tesla. In 2021 compania lui Elon Musk a reușit sa vanda peste 930.000 de mașini la nivel mondial, in timp ce BMW a vandut doar 100.000 de mașini electrice.…

- Companiile și guvernele occidentale nu au reușit sa construiasca lanțuri de aprovizionare adecvate pentru litiu, facand nesustenabil boom-ul brusc al producției de vehicule electrice, avertizeaza Stuart Crow, președintele companiei miniere Lake Resources. Bateriile cu litiu-ion joaca un rol esențial…

- Uniunea Europeana discuta interzicerea exporturilor de automobile de peste 50.000 de euro in Rusia in cadrul celui mai recent pachet de sancțiuni, informeaza Bloomberg , care citeaza doi diplomați aflați la curent cu discuțiile. Sancțiunea propusa, care ar putea fi aprobata in cursul zilei de luni…

- In primele doua luni ale anului au fost inmatriculate 3086 de mașini electrice și hibride, conform unui nou raport APIA. Asta inseamna ca numarul de astfel de mașini vandute in aceasta perioada este mai mare decat cel al mașinilor cu motoare diesel. Pana acum, au fost vandute 2721 de vehicule cu astfel…