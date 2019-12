Stiri pe aceeasi tema

- Comisari ai Federatiei Internationale de Automobilism (FIA) au confiscat o parte din sistemul de alimentare al unui monopost Ferrari, dupa Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, care a avut loc, duminica, informeaza lequipe.fr.

- Ferrari nu a avut aproape nicio replica in prima jumatate a sezonului, cand Mercedes a obținut victorii pe linie in primele 8 curse ale sezonului. Incepand din luna iunie, Scuderia a inceput insa sa introduca update-uri in mod regulat, iar dupa pauza de vara a impresionat prin 5 pole position-uri consecutive…

- Victoria obținuta in Marele Premiu al Mexicului nu a fost suficienta pentru ca Lewis Hamilton sa obțina al șaselea titlu mondial din cariera. Totuși, pilotul echipei Mercedes și-a extins avansul in clasamentul general in fața lui Valtteri Bottas la 74 de puncte cu numai 78 maxim disponibile. Prin urmare,…

- Ferrari demonstreaza din plin ca este echipa momentului in Formula 1 dupa ce Scuderia a dominat calificarile pentru Marele Premiu al Rusiei. In plus, Charles Leclerc continua sa impresioneze prin rezultate dupa ce a obținut al patrulea pole position consecutiv. Monegascul a fost cronometrat cu 1:31.628…

- Fostul campion mondial la Formula 1, Mika Hakkinen, este de parere ca Ferrari dispune de cea mai buna mașina din circuit, potrivit Mediafax.Ferrari a caștigat ultimele trei curse din Formula 1. Charles Leclerc s-a impus la Spa și la Monza, in timp ce Vetel a ieșit victorios la Marele Premiu…

- ​Germanul Sebastian Vettel (Ferrari) a câștigat, duminica, Marele Premiu din Singapore, a 15-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, fiind urmat de colegul sau Charles Leclerc (plecat din pole-position) și de Max Verstappen (Red Bull Racing).Vettel a câștigat a 53-a cursa din…

- Monegascul Charles Leclerc (21 de ani) a caștigat marele premiu de Formula 1 de la Monza. Pilotul de la Ferrari a obținut a doua victorie consecutiva, dupa cea de saptamana trecuta, din Marele Premiu al Belgiei. Charles Leclerc a declanșat o veritabila sarbatoare in Italia. Victoria monegascului este…