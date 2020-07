Ferrari si tipul cu bicicleta Un posesor de Ferrari opreste la benzinarie, alimenteaza, si cand da sa plece observa un amarat pe o bicicleta holbandu-se la mandretea lui de masina. Smecher cum e el, porneste. Deodata, mergand cu 90, il vede pe ala cu bicicleta ca-l depaseste. Baga 150, il depaseste pe amarat, dar in cateva secunde este iar depasit… Baga 200, iar ramane in urma… Necajit ca avea masina ultimu’ racnet si este intrecut de un amarat, opreste. Ala cu bicicleta se plimba in fata, in spate, in fata, in spate, parca numai ca sa-i faca lui in ciuda, dupa care opreste langa masina.Smecherul lasa geamu’ si se pregateste… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

