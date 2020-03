Ferrari și-a închis, pentru prima dată de la înființare, fabricile din Italia Ferrari a anuntat si-a inchis fabricile de la Maranello si Modena, atat divizia de masini de oras, cat si sectia care se ocupa de monoposturile de Formula 1, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza motorsport.com. Decizia a fost din cauza unor intreruperi in lantul de aprovizionare cu piese, dar si in contextul reducerii unor activitati economice, masura luata de guvernul italian. Citește și: Informare Coronavirus: Au aparut explicațiile oficiale despre starea de urgența in care va intra Romania Productia in cele doua fabrici a fost oprita pana la data de 27 martie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

