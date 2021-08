Ferrari menţine principalele obiectivele pentru 2021, chiar dacă şi-a triplat profitul din operaţiunile de bază în trimestrul doi Producatorul de automobile de lux si-a modificat in sens pozitiv estimarea privind fluxul de capital liber din acest an la circa 450 de milioane de euro, fata de estimarea anterioara de aproximativ 350 de milioane de euro. Ferrari a mentinut in schimb estimarile privind veniturile nete si profitul ajustat inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA), chiar daca a afirmat mai devreme in acest an ca are incredere ca rezultatele se vor situa la nivelul superior al previziunilor pentru 2021. In trimestrul al doilea, profitul EBITDA a fost de 386 de milioane de euro, in crestere de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

