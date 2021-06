Stiri pe aceeasi tema

- udiAudi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citand declaratiile sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei, transmite Reuters, informeaza…

- Parteneriatul cu Customcells, o companie din sudul Germaniei, specializata in celule de baterii litiu-ion, va viza producerea de baterii auto cu densitate de energie mai mare decat prototipurile utilizate in masinile electrice actuale ale Porsche, a declarat compania intr-un comunicat. Producatorii…

- Audi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citata de Agerpres. Sursa informației este un anunț al sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei.…

- Colectia vestimentara a fost realizata de fostul designer al Armani Rocco Iannone, in timp ce bucatarul italian Massimo Bottura, detinator de stele Michelin, relanseaza un restaurant unde Enzo Ferrari cina odata cu prieteni si vedete ale Formulei 1. Nicola Boari, directorul pentru de diversificarea…

- Autoritatea germana KBA a deschis o ancheta împotriva Porsche suspectând posibile date incorecte privind consumul unor mașini pe benzina, scrie Reuters. Porsche spune ca nu exista neconformitați la marea parte a vehiculelor și ca numarul de mașini afectate a fost de mult sub 1% din flota…

- Producatorul de mașini de lux Ferrari a dezvaluit primele detalii ale noii sale super-mașini, prima din cele trei noi modele promise pentru urmatoarele luni, relateaza Reuters.Un plan agresiv de lansare a noilor modele care nu a fost amânat nici macar de pandemia de COVID-19 este o componenta…

- La inceputul lunii martie, Toyota Yaris a fost desemnata Mașina Anului in Europa. Modelul japonez a intrat și in cursa pentru titlul de Mașina Anului in lume, dar juriul a decis ca in 2021 marele caștigator nu poate fi altul decat Volkswagen ID.4. Ca in fiecare an, organizatorii au pregatit și cateva…

- Ferrari a intrat deja pe piața automobilelor hibrid, insa acum vrea sa faca pasul catre vehiculele complet electrice . Anunțul a venit chiar de la CEO-ul John Elkann, in cadrul intalnirii generale anuale din aceasta saptamana, in care el i-a informat pe investitori ca „primul Ferrari complet electric”…