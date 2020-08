Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Vettel a avut o cursa de coșmar la Silverstone, in care a luat startul doar de pe locul 11 și a derapat in primul viraj, eveniment in urma caruia a coborat pe ultimul loc. Ulterior, germanul a ajuns in preajma punctelor, insa a terminat pe 12 dupa ce a revenit de la boxe in plin trafic. Vettel…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de prima linie a grilei în Marele Premiu al Marii Britanii, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Hamilton va fi urmat de coechipierul Valtteri Bottas și de olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing).Hamilton a reusit sâmbata…

- Presa internaționala a relatat saptamana trecuta ca Aston Martin, numele sub care va concura Racing Point in Formula 1 din 2021, i-a facut o oferta lui Sebastian Vettel. Informația a fost confirmata acum de pilotul Scuderiei Ferrari, care a insistat insa ca nu a semnat inca un contract. "Nu am semnat…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere desfasurata vineri pe circuitul Hungaroring, gazda Marelui Premiu al Ungariei, a treia cursa a sezonului 2020 de Formula 1, transmite Reuters. Sextuplul campion mondial a reusit cel mai rapid tur…

- Sebastian Vettel urmeaza sa conduca pentru Aston Martin in sezonul 2021 al Formulei 1. Germanul il va inlocui pe Sergio Perez, care va primi o compensație de șapte milioane de euro pe an pentru rezilierea contractului. Dupa cum a dezvaluit ziarul german Bild, Vettel va fi șoferul Aston Martin in 2021.…

- Sebastian Vettel a împlinit vineri 33 de ani, în week-end-ul în care Formula 1 pornește la drum în sezonul 2020 (în Austria). Chestionat pe baza desparțirii de Scuderia Ferrari, pilotul german a oferit un punct interesant de vedere, diferit de ceea ce a scris presa de profil.În…

