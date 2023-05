Ferra: Care limbă este considerată ca fiind cea mai ușor de învățat Oamenii de știința au demonstrat ca bebelușii pot distinge intre aproximativ 800 de sunete diferite care alcatuiesc diferite limbi. Un nou studiu a aratat ca copiii sint capabili sa invețe doua limbi la fel de bine daca le pot folosi pe amindoua in viața lor. Oamenii de știința considera ca este nevoie de 400 pina la 2.000 de ore pentru a invața o limba. Dar depinde și de persoana, de capa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

