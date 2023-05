Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public si cel maritim din Grecia vor fi afectate de o greva, luni, pe 1 mai. Conform informatiilor aflate la dispozitia Ministerului roman de Externe, trenurile de suprafata si cele subterane, dar si feriboturile nu vor circula, timp de 24 de ore, incepand cu ora 00:00. Autobuzele si troleibuzele…

- Conform informatiilor aflate la dispozitia Ministerului roman de Externe, trenurile de suprafata si cele subterane, dar si feriboturile nu vor circula, timp de 24 de ore, incepand cu ora 00:00. Autobuzele si troleibuzele vor fi pe trasee, in Grecia, pe 1 mai, doar intre orele 9:00 si 21:00, iar circulatia…

- O noua greva generala are loc in Franța, astazi. Ministerul de Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare naționale, locale și internaționale.

- Grecia e paralizata de o greva naționala de o zi declanșata de angajații din transporturi. Un gest de protest la adresa guvernului care, spun sindicaliștii, a neglijat complet sistemul de transport și astfel s-a produs recenta catastrofa feroviara, in care au murit 57 de oameni.

- Fiecare familie a celor 57 de oameni care au murit in urma coliziunii celor doua trenuri din Grecia de pe 28 februarie va primi o „plata in avans” de 42.000 de euro, a anunțat, printr-un comunicat, compania privata Hellenic Train, cea care opereaza caile ferate elene, relateaza joi agenția de presa…

- Sindicatele grecesti din serviciul public, transportul public si sectoarele marinei au facut apel la o greva de 24 de ore pentru miercuri, in sprijinul cerintelor pentru oprirea politicilor de privatizare ale guvernului, in urma accidentului devastator de tren de saptamana trecuta, informeaza DPA. De…

- Mecanicul de locomotiva a cerut special sa conduca trenul, pentru a fi langa cele doua fiice ale sale care studiaza la Salonic, a dezvaluit jurnalistul jurnalistul Christos Vassilopoulos, la postul public ERT, informeaza publicația greaca ProtoThema . In accidentul feroviar, cel puțin 57 de oameni și-au…

- Aproximativ 2.000 de manifestanti s-au adunat joi seara la Salonic, nordul Greciei, pentru a protesta impotriva erorilor care au dus la accidentul feroviar din Grecia, in urma caruia cel puțin 57 de oameni și-au pierdut viața , relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Manifestantii au…