Feroe, țara cu doar 50.000 de locuitori, a inaugurat o rețea de 11 km de tuneluri construite sub Oceanul Atlantic Insulele Feroe au inaugurat, dupa trei ani de lucrari, o rețea de tuneluri subacvatice lunga de 11 km, care leaga insulele Streymoy și Eysturoy, anunța digi24 . Inaugurarea acestui megaproiect a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Rețeaua de drumuri va fi utila pentru rezidenți, care vor parcurge de acum drumul dintre capitala Torshavn și Runavik in doar 16 minute, cu o ora mai puțin. Tunelul a fost sapat, in unele locuri, și la 187 de metri sub nivelul marii. Pe data de 17 decembrie a fost facuta o ultima testare a traseului subacvatic, fiind simulata și o intervenție de urgența. Cea mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Insulele Feroe urmeaza sa inaugureze un sens giratoriu sub mare, dupa trei ani de lucrari. Tunelurile subacvatice leaga insulele Streymoy și Eysturoy intr-o rețea lunga de aproximativ 11 kilometri. Inaugurarea acestui mega-proiect va avea loc pe data de 19 decembrie, relateaza BBC News. Rețeaua de drumuri…

- In Insulele Feroe va fi inaugurata, pe 19 decembrie, o rețea de tuneluri subacvatice care include primul sens giratoriu construit sub apa, relateaza BBC. Lucrarile la Eysturoytunnelin, care se afla in Oceanul Atlantic, au fost terminate in trei ani și un pic, cu cateva luni mai devreme decat se estimase.Sensul…

- Sensul giratoriu face parte dintr-un tunel lung de 11 kilometri sub fundul oceanului si conecteaza doua dintre cele 18 Insule Feroe. Lucrarea, pe langa partea de utilitate, poate fi vazuta ca o opera de arta care va putea fi admirata de soferi in timp ce circula de la o insula la alta. Trondur Patursson,…

- Lucrarile la primul sens giratoriu construit sub Oceanul Atlantic sunt terminate și se va deschide traficului în câteva saptamâni, scrie MSN. Sensul giratoriu face parte dintr-un tunel lung de 11 kilometri sub fundul oceanului și conecteaza doua dintre cele 18 Insule Feroe. Lucrarea,…

