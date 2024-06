Fermierul Dănuț Andruș din Botoșani își scoate la vânzare producția de lapte și animalele din cauza concurenței neloiale Danuț Andruș, un cunoscut fermier din Botoșani, a anunțat ca iși scoate la vanzare toata producția de lapte, inclusiv aproximativ 600 de capete de oi și capre selecționate pentru producția de lapte, și o instalație de muls cu 24 de posturi pentru oi. Anunțul a fost facut public printr-o postare in care fermierul menționeaza ca […] The post Fermierul Danuț Andruș din Botoșani iși scoate la vanzare producția de lapte și animalele din cauza concurenței neloiale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

