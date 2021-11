Fermierul Dan Țandea a murit din cauza unui infarct. Ce s-a întâmplat de fapt Dan Țandea, cel mai mare fermier din Cluj, a murit din cauza unui infarct, dupa care a cazut intr-un canal și nu cum s-a crezut initial ca ar fi decedat intr-o fosa septica. Poliția Cluj a deschis un dosar penal in acest caz, trupul barbatului fiind transportat la Institutul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzelor decesului. Barbatul a fost gasit fara suflare in ferma sa din localitatea Apahida, iar necropsia a aratat ca a facut infarct si s-a prabusit intr-un canal, arata Observatornews.ro. Tragedia s-a intamplat in toiul noptii, duminica, in jurul orei 4. Desi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierul Dan Tandea, cel caruia i se atribuie salvarea casului de Nasal, a murit, duminica, intr-un canal de scurgere din localitatea Apahida. "In cursul acestei dimineti, in jurul orei 4,50, politistii au fost sesizati printr-un apel la numarul unic de urgenta 112 cu privire la caderea unei…

- Fermierul Dan Tandea, cel caruia i se atribuie salvarea casului de Nasal, a murit, duminica, intr-un canal de scurgere din localitatea Apahida. Poliția a demarat cercetari pentru ucidere din culpa, relateaza Agerpres.

