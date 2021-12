Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente pentru aluat1-2 oua1 cana de lapte batut1 lingura de uleiun varf de sarepraf de copt (1 pliculeț)faina - se pornește de la 2 cani, apoi se adauga „cat cuprinde”, pentru a se putea framanta aluatulImportant! Aluatul se taie in cate bucați dorești și se intinde in foi rotunde (sau patrate,…

- Iata cum trebuie sa fierbeți vinul și ce ingrediente va trebuie, pentru a obține o bautura sanatoasa:- un litru de vin roșu- scortisoara- 10 cuisoare- coaja de lamaie și portocala- zahar brun- 5 linguri de miereIn primul rand, conteaza foarte mult calitatea vinului. Ideal ar fi sa folosiți un vin roșu…

- Ce greșeala faci atunci cand pui la congelat fructe și legume? Exista cateva trucuri care te scapa de neplaceri atunci cand le scoți de la rece pentru a le folosi. Ce trebuie sa faci și care este modul corect de a proceda in aceasta situație? Truc in bucatarie: cum sa congelezi fructe și legume in […]…

- Maioneza de casa, simpla și delicioasa : Nu vei mai cumpara niciodata din comerț Ingrediente: 1 ou 1 lingurița zahar 1/2 lingurița muștar 1-2 linguri suc de lamaie 300 ml ulei 1/2 lingurița sare 1/2 lingurița piper alb boabe Mod de preparare: Intr-un bol, adaugam 1 ou, sare, zahar, piper alb boabe,…

- Intr-un an cu productie record de mere, sucul este si el la mare cautare. Producatori de mere din Voinesti, Dambovita, patria Frumusului de Voinesti, au inteles ca valorificarea merelor in acest fel le poate aduce venituri considerabile.

- Cu siguranța ai auzit de șerbet. Este un desert congelat indulcit, facut cu fructe și un fel de produse lactate, cum ar fi laptele sau smantana. Uneori albușurile sunt folosite la prepararea șerbetului. Cuprins: Cum se face șerbet Cum faci șerbet in blender Șerbet și sorbet Cum il depozitezi Cu ce sa…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța vanzarile de toamna pentru pomi și arbuști fructiferi, crizanteme la ghiveci, stoloni de capșuni, butași de trandafiri, precum și legume și fructe.