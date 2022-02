Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Chesnoiu a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca a fost gandit inainte ca PSD sa intre la guvernare. ”Programul Rural Invest este un program de garantii de stat care va fi implementat de Ministerul Agriculturii in parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, in perioada…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a vorbit, vineri, la Razboieni, in judetul Iasi, despre nevoia de capital a fermierilor romani si modalitatile prin care Guvernul poate veni in sprijinul acestora.

- Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a prezentat cateva dintre programele de sprijin care o sa fie derulate in acest an in cadrul unei conferințe. Fermierii trebuie sa afle cum pot sa obțina 4.000 de euro din partea statului pentru programul Tomata in 2022. Ce trebuie sa afle fermierii despre programul…

- Adrian Chesnoiu a declarat ca ‘’riscuri exista in orice domenii. Avem cel mai bun exemplu, criza din energie si gaze. Energia s-a scumpit așa de mult incat a impactat foarte multe domenii de activitate. Evident ca nici agricultura nu va fi ocolita de aceasta criza, din pacate. Fermierii sunt ingrijorați…

- PSD iși respecta angajamentele și in agricultura, care redevine o prioritate a guvernarii. Fermierii iși vor primi subvenția pentru motorina, consumata in trimestrul III al anului 2021. Decizia vine imediat dupa ce ministrul PSD Adrian Chesnoiu a reușit sa deblocheze și plata subvenției pentru crescatorii…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, este pus pe fapte mari și vrea sa puna in ordine lucrurile la Ministerul Agriculturii, cat și la instituțiile aflate in subordine – ANIF și AFIR, in primul rand. Mai mult, anunța ca nimeni nu va mai lucra in minister fara indicatori de performanta si calendar…

- Compania de tehnologii financiare Revolut a anunțat ca achiziționeaza un startup fintech pentru domeniul ospitalitații, fondat de un antreprenor român alaturi de doi asociați straini. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Fermierii vor putea realiza construcții pe terenuri extravilane, daca acestea au ca destinație activitați agricole, fara a mai fi nevoie sa le treaca in intravilan, anunța deputatul PSD Adrian Chesnoiu, anunța Mediafax. „Deblocam activitatea fermierilor! Fermierii vor putea realiza construcții…