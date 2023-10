Fermierii vor putea accesa fonduri europene pentru instalarea de panouri fotovoltaice

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…

- Cota de TVA pentru livrarea de locuinte sociale, livrarea alimentelor de inalta valoare calitativa, livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de caldura si alte sisteme de incalzire de inalta eficienta urmeaza sa creasca de la 5% la 9%, conform Proiectului de lege…

- Fostul șef al Direcției Generale Anticorupție, cu o serie de cazuri nerezolvate, lucreaza acum doar 4 ore la proiectele de finanțare din fonduri europene.Tom Țica a fost acuzat in interiorul sistemului ca „face dosare la comanda” și ca intimida anumiți polițiști.Pentru presa locala, vicepreședintele…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunta, joi seara, ca, din octombrie, se vor putea depune proiecte pentru accesarea de fonduri europene pentru investitii in diferite sectoare de activitate din agricultura si pentru instalarea tinerilor fermieri. „Fermierii, procesatorii si toti cei care…

- ”Fermierii, procesatorii si toti cei care vor sa investeasca in agricultura si industria alimentara din Romania vor putea depune proiecte, din luna octombrie, pentru accesarea de fonduri europene pentru investitii in exploatatiile pomicole, in sectorul zootehnic, depozitarea si procesarea produselor…

- Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a prezentat, astazi, viziunea și obiectivele strategice ale mandatului sau. Mario de Mezzo a trasat cateva direcții strategice de acțiune, detaliate mai jos, explicand, de asemenea, cum vede acest rol extrem de important in comunitate. In debutul conferinței,…

- Deputatul PSD Laurențiu Marin a declarat ca Ministerul Agriculturii a facut toate demersurile pentru prelungirea termenului pentru proiectele AFIR finanțate din PNDR 2014-2020. „Salut demersurile facute de Ministerul Agriculturii pentru ca niciun euro din fondurile europene alocate sa nu fie pierdut.…

- Agricultura reprezinta un sector vital pentru economia Romaniei, iar fondurile europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) au un rol esențial in sprijinirea dezvoltarii și modernizarii acestui domeniu. Cu toate acestea, exista riscul ca aceste fonduri sa fie pierdute daca proiectele…