Stiri pe aceeasi tema

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a declarat ca intentioneaza sa activeze un mecanism de asigurare la seceta pentru cele 6,7 milioane de hectare cu culturi de toamna si primavara, fiind purtate in acest sens discutii cu reprezentantii Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF) si ai firmelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza agrometeorologica pentru aceasta perioada și rezerva de umiditate din sol pentru principalele culturi. Conform meteorologilor, perioada se caracterizeaza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decat in mod obisnuit pe intreg…

- Fermierii vor putea primi despagubiri intre 200 si 250 de euro pe hectar pentru culturile distruse de seceta in acest an, suprafata calamitata pana in prezent fiind de aproape doua milioane de hectare la porumb si floarea-soarelui si de 100.000 de hectare la grau si rapita, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca suprafețele cultivate din Romania au fost afectate masiv de seceta, iar culturile distruse se ridica la aproape doua milioane de hectare la porumb si floarea-soarelui si de 100.000 de hectare la grau si rapita. Pe de alta parte, fermierii vor putea…

- In urma prognozei meteo pentru aceste zile , se anunța temperaturi extreme in unele regiuni ale țarii.Se estimeaza ca in unele zone vor fi inregistrate temperaturi de peste 40 de grade Celsius la umbra. De asemenea, raportul privind cantitațile de precipitații in intervalul 24 – 30 iunie 2024 arata…

- Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice Vrancea cere autoritatilor centrale si locale declararea starii de calamitate in județ ca urmare a secetei pedologice persistente in ultimii ani. Doar in acest an culturile de primavara sunt calamitate in proportie de 80 pana la 100%, afirma fermierii.…

- Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea cere autoritatilor centrale si locale declararea starii de calamitate in Vrancea ca urmare a secetei pedologice persistente in ultimii ani la nivelul judetului Vrancea, in acest an culturile de primavara fiind calamitate in proportie…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, considera ca 2024 va fi un an agricol „foarte bun”, chiar daca sunt anumite zone afectate de seceta, insa suprafata calamitata pana in prezent nu depaseste 200.000 de hectare din cele aproape sapte milioane de hectare insamantate in toamna…