Fermierii vor primi ajutoare de stat de 20 de milioane de euro Guvernul a pregatit un proiect care prevede acordarea a 20 milioane de euro intr-o schema de ajutor de stat pentru fermieri. Proiectul de HG va fi discutat, cel mai probabil, pentru a fi adoptat, in urmatoarea ședința de Guvern. Pentru toți crescatorii de animale, se prevede acordarea unui total de 96 milioane de lei credire […] The post Fermierii vor primi ajutoare de stat de 20 de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

