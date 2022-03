Guvernul a aprobat miercuri o hotarare prin care fermierii romani vor primi de la bugetul de stat 1.200 de lei in acest an pentru fiecare scroafa din rasa Bazna si Mangalita. Pentru anul 2022, este alocata suma de 640.000 lei, care se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si care se incadreaza in valoarea totala estimata pentru perioada 2020-2022, de 4 milioane lei, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii. Concret, valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafa/an, cu conditia comercializarii…