Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna ar trebui sa avem Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) aprobat de Comisia Europeana, iar in noiembrie Romania ar urma sa primeasca prima tranșa de bani sau cel puțin așa ar trebui sa se desfașoare lucrurile, daca ținem cont de declarațiile prim-ministrului din ultima perioada.…

- Schimbarile climatice care afecteaza Italia dau peste cap planurile viticultorilor. Seceta, primaverile din ce in ce mai reci, ploile insotite de grindina au produs pierderi majore in acest sector.

- Zimbrul a fost reintrodus acum șase decenii in fauna țarii de silvicultorii romani, la peste doua sute de ani de la dispariția sa din fauna Romaniei, iar in timp au fost create mai multe nuclee de zimbri in Romania. „Colegul nostru, Daniel Tifoiu de la Ocolul Silvic Varatec din cadrul Direcției Silvice…

- Petre Daea: Opriți macelul! Poate putem decreta stare de alerta ca sa numai moara FRATII NOȘTRI UCISI DE URȘI! Ce ziceți guvernanți?. Intr-o postare pe pagina sa de socializare , fostul ministru al Agriculurii scrie ca „Imaginile zilei cu oameni sfartecati de urși, care au indurerat familii si au intrigat…

- Este trist, ca in Romania intotdeauna au fost mai puține șanse de obținere a fondurilor decat in țarile vestice. Am ajuns la pragul schimbarilor: in curand intreprinzatorii din Romania vor avea la dispoziție surse mari de fonduri nerambursabile, o oportunitate fara precedent. In ultima vreme, au fost…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca a discutat cu comisarul european pe mediul despre implementarea pachetului Comisiei Europene „Fit to 55” pentru reducerea emisiilor de CO2, iar concluzia discuțiilor a fost ca Romania susține „100%” aceste demersuri. Tanczos…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca a discutat cu comisarul european pe mediul despre implementarea pachetului Comisiei Europene „Fit to 55" pentru reducerea emisiilor de CO2, iar concluzia discuțiilor a fost ca Romania susține „100%" aceste demersuri.…