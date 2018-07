Fermierii suedezi se confrunta cu o seceta fara precedent Din cauza unei secete fara precedent, multi fermieri suedezi sunt nevoiti sa isi trimita animalele la abator pentru ca nu mai au fan cu care sa le hraneasca.



"Este cea mai proasta situatie cu care ne-am confruntat...Tatal meu a fost fermier timp de 60 de ani si nu a vazut asa ceva", spune Jacob Gustawson, un fermier de 47 de ani din Norrtalje, la nord de capitala Stockholm, informeaza AFP.



Exceptand o mica cantitate de 13 mililitrii inregistrata la mijlocul lunii iunie, in Suedia nu a mai plouat de la inceputul lunii mai iar tara se confrunta cu cele mai ridicate temperaturi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

