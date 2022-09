Fermierii suedezi de la Lantmännen Unibake, care produc chifle McDonald`s, lansează în România cea mai mare investiţie a lor Proiectul, in valoare de 90 de milioane de euro, va consta intr-o brutarie cu trei noi linii de productie, care urmeaza sa fie deschise succesiv pe platforma din orasul Pantelimon, de langa Bucuresti, si presupun peste 300 de noi locuri de munca, conform . Prima linie de productie va dubla vanzarile realizate in prezent, de 25 de milioane de euro, planul fiind ca la finalizarea proiectului rulajul anual sa ajunga la 100 de milioane de euro. Alte trei noi linii vor fi realizate pe un teren cumparat in urma cu 5 ani, langa fabrica actuala, si vor produce specialitati de paine si produse fast-food.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

