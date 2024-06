Fermierii spanioli și francezi au blocat granița înaintea alegerilor europene Fermierii spanioli și francezi au blocat luni drumurile de la granița comuna din Munții Pirinei. Ei protesteaza fața de ceea ce numesc concurența neloiala din afara UE. Protestul are loc cu cateva zile inainte de alegerile europene. Fermierii francezi și spanioli au folosit zeci de tractoare pentru a bloca ambele parți ale graniței pe autostrada […] The post Fermierii spanioli și francezi au blocat granița inaintea alegerilor europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

