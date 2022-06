Stiri pe aceeasi tema

- Cum acum se pun bazele viitorului Plan National Strategic (PNS) al Romaniei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a ținut sa precizeze, și inca nu de puține ori, ca va acorda o atenție deosebita tinerilor fermieri, ale caror activitați sa devina cu adevarat rentabile. De anul…

- Temperaturi de canicula, dar si instabilitate atmosferica temporar accentuata prognozeaza meteorologii pentru marti, 21 iunie 2022, o atentionare Cod Galben valabila pentru Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si partial pentru Transilvania intrand in vigoare la ora 11,00.

- Seceta instalata deja in zone precum Moldova, Dobrogea și Muntenia, alaturi de lipsa precipitațiilor in perioada urmatoare vor crea probleme serioase nu doar la culturile inființate in toamna, ci și la cele de primavara, susține Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vorbește de fenomenul de seceta in zone din partea de est-sud a tarii, cum ar fi Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia, unde precipitațiile in primele zece luni ale perioadei 1 septembrie 2021 – 15 iunie 2022, comparativ…

- Din cele aproximativ 70.000 de persoane testate pana acum pentru hepatitele B și C, in cadrul programului Livero2, 1.644 au avut rezultat pozitiv, indicand o scadere a prevalenței pentru ambele virusuri. Ce este Livero2 Livero2 este un program de screening pentru hepatitele B și C destinat in special…

- Romania se afla in fața unei noi oportunitați, in contextul crizei actuale din Ucraina și a eforturilor tot mai mari pentru a se garanta siguranța alimentara a consumatorilor. Fermierii din Moldova se pregatesc pentru un an agricol intens, cu noi strategii de valorificare a producției locale. La finele…

- Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Alina Crețu, director executiv al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania a vorbit la…

- sursa foto: Twitter/ Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis a facut declarații joi seara, la finalul unei zile in care au fost organizate, la Bruxelles, trei summituri (NATO, G7 și al Consiliului European). Iohannis a transmis inaintea intalnirilor ca NATO a aprobat grupul de lupta in Romania, fapt…