- Reprezentantii transportatorilor si ai fermierilor merg astazi la Ministerul Finantelor dupa ce sambata acestia au discutat cu oficiali din Ministerul Agriculturii si Ministerul Transporturilor. Transportatorii si fermierii au demarat miercuri o serie de proteste, nemultumiti de accizele mari la motorina,…

- Intalnirea de la Ministerul Finanțelor are loc in contextul in care miniștrii Agriculturii și Transporturilor au indicat faptul ca revendicarile de natura fiscala sau bugetara nu pot fi analizate decat dupa ce era formulat un punct de vedere al Ministerului Finanțelor. Sambata, Ministerul Transporturilor…

- Delegatia transportatorilor si fermierilor nu s-a prezentat la intalnirea programata sambata, la ora 13:00, la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, au anuntat reprezentantii ministerului, care au reiterat invitatia pentru ora 18:00."Ministerul Transporturilor si Infrastructurii isi arata…

- „Guvernul Romaniei le-a transmis reprezentantilor transportatorilor si fermierilor un calendar de discutii cu ministrii si reprezentantii unor institutii publice, cu care sa discute pe fiecare domeniu in parte revendicarile solicitate. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: ora 12.00…

- „Guvernul Romaniei le-a transmis reprezentantilor transportatorilor si fermierilor un calendar de discutii cu ministrii si reprezentantii unor institutii publice, cu care sa discute pe fiecare domeniu in parte revendicarile solicitate. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: ora 12.00…

- Fermierii și transportatorii continua protestele și sambata, dupa negocierile de vineri eșuate de la Guvern. In cea de-a patra zi de manifestații, vor avea loc noi discuții la Ministerul Agriculturii. Oamenii au ieșit in strada din cauza majorarilor de taxe și scumpirilor carora nu le mai pot face fața.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca protestatarii au blocat complet Drumul Național 2 in localitatea Afumați din Județul Ilfov.„In contextul protestelor transportatorilor rutieri/fermieri, care au circulat cu viteza redusa pe timpul zilei pe DN 2 și Centura…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…