- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale atrage…

- Fermierii romani trec printr-o perioada groaznica. Pesta porcina africana a facut ravagii in Romania, iar totul se datoreaza unei greșeli fatale pe care cei de la ANSVSA ar fi facut-o la inceputul acestui an. Acum, din cauza unei economii de cateva milioane de euro, producatorii au pierderi de miliarde…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, specialistii din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, va aducem la cunoștința ca este imperios necesar sa…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- Speriați de pesta porcina, vecinii bulgari recurg la masuri de protecție radicale. Au inceput construirea, la granita cu Romania, a unui gard din patru randuri de sarma ghimpata, pe 133 de kilometri.

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anunțat, joi, 24 mai ca a introdus restricții temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc și produse conținand carne de porc din Romania. Potrivit Intar Tass, decizia vine ca ca urmare a epidemiei de pesta porcina.…