Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de fermieri, din Asociația Forța Fermierilor, au protestat joi, 18 februarie, de la ora 14.00, in fața Ministerului Agriculturii fața de neacordarea despagubirilor de seceta. Fermierii susțin ca despagubirile au fost promise „in mai multe randuri” de ministrul Adrian Oros pentru culturile…

- Capitalul de lucru necesar pentru a relua ciclul de productie nu poate fi asigurat fara masuri de sprijin rapide, respectiv despagubiri pentru culturile de primavara calamitate de seceta 2020, sustin reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare (AAC), intr-o scrisoare transmisa premierului…

- Fermierii romani pot obtine venituri suplimentare ca urmare a implicarii lor in combaterea schimbarilor climatice, prin vanzarea de certificate de carbon in piata internationala, potrivit reprezentantilor unei platforme online de tranzactionare a cerealelor si materiilor prime agricole. Conform unei…

- ”A fost o lectie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper ca am inteles prost, dar SUA, Guvernul din Romania si majoritatea oamenilor din Romania au toleranta, respect pentru oameni si decenta. Oamenii care nu suporta aceste principii nu au suportul nostru”, a…

- ”A fost o lectie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper ca am inteles prost, dar SUA, Guvernul din Romania si majoritatea oamenilor din Romania au toleranta, respect pentru oameni si decenta. Oamenii care nu suporta aceste principii nu au suportul nostru”, a…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat vineri, la Oradea, cu prilejul vizitei intreprinse in zona de vest a tarii in contextul marcarii a 31 de ani de la Revolutie, ca Revoluția „nu s-a terminat complet”, explicand ca inca mai exista „baroni rosii” si coruptie, chiar daca, anul acesta,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman a declarat vineri, la Oradea, intrebat ce parere are despre accederea Aliantei pentru Unirea Romaniei in Parlament, ca prezența noului partid in Camera Deputaților și Senat reprezinta „o lecție” și a precizat ca AUR nu va avea suportul americanilor daca…

- CHIȘINAU 2 dec - Sputnik. Agricultorii care au semanat porumb, iar culturile au fost afectate de seceta din acest an pot solicita compensații. Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) anunța ca cererile pot fi depuse chiar de astazi. Fermierii ar trebui sa se grabeasca, deoarece…