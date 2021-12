Fermierii s-au păcălit. Au vândut prea ieftin grâul și acum riscă falimentul Fermierii romani s-au bucurat cand au vandut graul anul acesta la un preț mai mare cu 25% decat anul trecut, insa, la scurt timp, au constatat ca prețurile ingrașamintelor și semințelor s-au majorat cu 400%. Explozia tarifelor la inputuri ii pun acum in imposibilitatea de a mai cultiva și, fara sprijin financiar din partea statului, […] The post Fermierii s-au pacalit. Au vandut prea ieftin graul și acum risca falimentul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

