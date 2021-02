Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți fermieri care au protestat la finele anului trecut in centrul capitalei sint chemați la Poliție. Agricultorii urmeaza sa se prezinte marți, 26 ianuarie, in sectoarele de poliție din mun.Chișinau. Motivele invocate de polițiști – presupusa incalcare a regulamentului circulației rutiere in cadrul…

- Agricultorii ies din nou in strada, fiind nemultumiti ca nu toate revendicarile le-au fost acceptate. Manifestatia va incepe in centrul Capitalei, acolo unde tractoarele lor sunt parcate de aproape doua saptamani.

- Fermierii au blocat traficul rutieri din centrul capitalei. Aceștia și-au scos tractoarele pe carosabil și astfel impiedica buna circulație a transportului public. Agricultorii sint nemulțumiți de faptul ca deputații au votat politica fiscala a statului deși ieri s-a promis ca aceasta va fi discutata…

- Mii de europeni care traiesc in Regatul Unit risca sa iși piarda drepturile din cauza Brexitului, potrivit militanților asociației The3Million, care apara interesele cetațenilor europeni in Regatul Unit. Potrivit Agerpres, se schimba regulile in materie de imigrație pentru europenii care sosesc in Regatul…

- Zeci de fermieri din diferite colturi ale tarii au iesit, miercuri, la protest in Piata Marii Adunari Nationale din Capitala. Agricultorii s-au aratat indignati de faptul ca asa si nu au primit despagubirile promise de autoritati pentru grupa a doua de culturi agricole compromise de seceta, transmite…

- Problemele de la Dinamo ating noi dimensiuni. Scene de neimaginat pentru un club de Liga 1 s-au petrecut in aceasta dimineața la antrenamentul „cainilor” de la Saftica. In momentul in care „Gurița” se pregatea sa dea startul sesiunii de antrenament, acesta a realizat ca niciun membru din staff-ul medical…