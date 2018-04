Fermierii români nu știu încă ce va aduce noua PAC Noua Politica Agricola Comuna (PAC), ce va intra in vigoare din anul 2020, va aduce schimbari insemnate in viața fermierilor din Uniunea Europeana, implicit a celor romani. Aceasta este singura certitudine. In rest, deocamdata nu știe nimeni nimic concret. Doar un lucru este cert: bugetul alocat agriculturii va scadea. Noua PAC – intre discuții și multe incertitudini In acest context și cu dorința de a face cumva auzita și parerea unora dintre fermierii romani, Asociația Producatorilor de Porumb din Romania, in colaborare cu Institutul de Economie Agrara de sub egida Academiei Romane, a organizat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

